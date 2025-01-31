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البرلمان الألماني يوافق على اقتراح بشأن تقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا

12:17 م الجمعة 31 يناير 2025

البرلمان الألماني

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برلين- (د ب أ)

وافق البرلمان الألماني الاتحادي (بوندستاج) على اقتراح تقدم به الحزب الديمقراطي الحر بشأن تقديم مزيد من مساعدات الأسلحة لأوكرانيا.

ويطالب الاقتراح الحكومة الألمانية بتقديم طلب على الفور إلى لجنة الميزانية بالبرلمان الألماني لإدراج "نفقات غير مخطط لها" تصل إلى ثلاثة مليارات يورو من أجل تمويل المزيد من تدابير الدعم لأوكرانيا.

وصوت الحزب الديمقراطي الحر والتحالف المسيحي لصالح الاقتراح، في حين صوت حزب "البديل من أجل ألمانيا" وحزب "اليسار" وحزب "تحالف سارا فاجنكنشت" ضده، بينما امتنع نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر عن التصويت.

ويتعلق الخلاف بمسألة كيفية تمويل ثلاثة مليارات يورو إضافية لأوكرانيا التي تعرضت لغزو من روسيا.

ويرغب المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تطبيق استثناء من نظام كبح الديون لهذا الغرض، بينما يريد التحالف المسيحي والحزب الديمقراطي الحر وكذلك حزب الخضر - وهو الحزب المتبقي في الائتلاف الحاكم مع الاشتراكيين الديمقراطيين - تمويل عمليات تسليم الأسلحة من خلال إنفاق غير مخطط له في الميزانية.

ويشير اقتراح الحزب الديمقراطي الحر إلى أن مثل هذه النفقات تعد أداة جديرة بالثقة ومستخدمة بانتظام في سياسة الميزانية.

وعلى النقيض من تصريحات المستشار، يرى الحزب الديمقراطي الحر أن تمويل النفقات غير المخطط لها لا يتطلب تقليصا في النفقات المخصصة لمعاشات التقاعد أو البلديات أو أي مجال آخر، مبررا ذلك بأن الأموال المخطط لها في تنفيذ الميزانية لا يتم إنفاقها بالكامل عادة.

وأدى الخلاف الحزبي حول المساعدات المالية الإضافية لأوكرانيا ليلة الأربعاء/الخميس إلى إنهاء جلسة البرلمان قبل أوانها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.


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