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العثور على الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الأمريكية المنكوبة

11:19 ص الجمعة 31 يناير 2025

تحطم طائرة ركاب- ارشيفية

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واشنطن- (أ ش أ)

أعلن المجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة الأمريكية، العثور على الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب التي تحطمت عقب اصطدامها بمروحية عسكرية بالقرب من مطار ريجان الدولي.

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة أنه تم العثور على مسجل بيانات الرحلة ومسجل الصوت في قمرة القيادة، إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وكانت طائرة الركاب التابعة لشركة الطيران "أمريكان إيجل"، قد تحطمت بالقرب من مطار ريجان الوطني في ولاية "فيرجينيا" عقب اصطدامها بمروحية تابعة للجيش الأمريكي، وقد تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 19 جثة على الأقل،

فيما تتواصل جهود الإغاثة في ظل ظروف جوية بالغة الصعوبة.

هذا المحتوى من

Asha

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الولايات المتحدة الأمريكية مطار ريجان الدولي أمريكان إيجل
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