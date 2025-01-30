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المتحدث باسم نتنياهو: سننهي الحرب إذا وافقت حماس على مغادرة غزة

11:42 م الخميس 30 يناير 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلا عن المتحدث باسم نتنياهو، إن الصفقة مع حماس ليست فشلا ولكنها غير مثالية خاصة وأنها مكلفة.

وتابعت يديعوت أحرونوت عن المتحدث باسم نتنياهو: "علينا أن نتيح للفلسطينيين في غزة خيار الهجرة".

وأضاف المتحدث باسم نتنياهو: "سنوافق على إنهاء الحرب إذا أبدت حماس استعدادها لنزع السلاح ومغادرة غزة من خلال ممر آمن".

وأكد المتحدث باسم نتنياهو: "هدفنا هو ألا تبقى حماس في غزة وسيكون من الجيد أن يتحقق بدون إطلاق رصاص أما إذا لم يتحقق فسنستأنف القتال".

وأوضح المتحدث باسم نتنياهو: "نراقب نفوذ محور إيران ونعرف كيف سنرد إذا تطلب الأمر".

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