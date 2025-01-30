المتحدث باسم نتنياهو: سننهي الحرب إذا وافقت حماس على مغادرة غزة

وكالات

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلا عن المتحدث باسم نتنياهو، إن الصفقة مع حماس ليست فشلا ولكنها غير مثالية خاصة وأنها مكلفة.

وتابعت يديعوت أحرونوت عن المتحدث باسم نتنياهو: "علينا أن نتيح للفلسطينيين في غزة خيار الهجرة".

وأضاف المتحدث باسم نتنياهو: "سنوافق على إنهاء الحرب إذا أبدت حماس استعدادها لنزع السلاح ومغادرة غزة من خلال ممر آمن".

وأكد المتحدث باسم نتنياهو: "هدفنا هو ألا تبقى حماس في غزة وسيكون من الجيد أن يتحقق بدون إطلاق رصاص أما إذا لم يتحقق فسنستأنف القتال".

وأوضح المتحدث باسم نتنياهو: "نراقب نفوذ محور إيران ونعرف كيف سنرد إذا تطلب الأمر".