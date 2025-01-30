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استعدادًا لاستقبال الأسرى الفلسطينيين.. هتافات حماسية ضخمة في رام الله

06:12 م الخميس 30 يناير 2025

استعدادًا لاستقبال الأسرى الفلسطينيين

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وكالات

شهدت شوارع رام الله بالضفة الغربية المحتلة هتافات حماسية واسعة النطاق بعد انتشار أنباء عن مغادرة الحافلات لسجن عوفر الإسرائيلي.

وسوف تستغرق الحافلات نحو الساعة قبل وصولها وهي تقل السجناء الفلسطينيين المفرج عنهم وفق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس.

وغادرت الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر الإسرائيلي.

وفيما سبق قالت القناة 12 الإسرائيلية إن أجهزة الأمن تستعد لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين تنفيذا لتعليمات المستوى السياسي.

في الأثناء اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غرب رام الله قبيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إنه بعد متابعة الأمر مع الوسطاء سيتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في الساعة 5 بالتوقيت المحلي.

وفيما سبق قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، أمرا بتأخير الإفراج عن الفلسطينيين حتى ضمان خروج آمن للأسرى الإسرائيليين من غزة.

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