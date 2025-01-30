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أمريكا.. انتشال جثث 27 راكبًا من طائرة وجثة من المروحية العسكرية

03:34 م الخميس 30 يناير 2025

تحطم طائرة

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واشنطن - (أ ب)

قال رئيس إدارة الإطفاء في واشنطن إنه تم انتشال جثث 27 راكبا من طائرة الخطوط الجوية الأمريكية وجثة واحدة من المروحية العسكرية من ضحايا حادث التصادم.

وأشار رئيس إدارة الإطفاء، إلى أن السلطات تخشى مقتل جميع ركاب الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية التي اصطدمت بمروحية عسكرية.

من جانبه، أكد رئيس شركة أمريكان إيرلاينز أن " لا نعلم سبب" دخول طائرة عسكرية في مسار طائرة الركاب قبل وقوع الحادث.

وأوضح مسؤولون إن مطار رونالد ريجان الوطني، أنه المطار سوف يستأنف عمله الساعة الحادية عشر صباحا بالتوقيت المحلي.

اصطدمت طائرة ركاب تحمل 60 مسافرا وأربعة من أفراد الطاقم، الأربعاء، بمروحية تابعة للجيش أثناء هبوطها في مطار رونالد ريجان الوطني بالقرب من واشنطن، مما أدى إلى إطلاق عملية بحث وإنقاذ واسعة في نهر بوتوماك القريب.

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واشنطن تحطم المروحية العسكرية ضحايا حادث التصادم شركة الخطوط الجوية الأمريكية
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