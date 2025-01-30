حماس: تسليم الأسرى الإسرائيليين أمام منزل السنوار يحمل رسالة للعالم

(وكالات)

علقت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، على عملية الإفراج عن الأسيرات الإسرائيليات في مدينة خان يونس جنوبي غزة، قائلة، إن الحشود الجماهيرية الكبيرة التي شاركت في عمليتي تسليم الأسرى في خانيونس ومخيم جباليا، رغم الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي، تعكس إصرار الشعب الفلسطيني على الصمود ومواصلة المقاومة حتى التحرير والعودة.

وأشادت الحركة في بيانها بقدرة كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية على إدارة عمليات التبادل بشكل منظم ومحكم، ما أظهر تفوقًا ميدانيًا واضحًا أربك الاحتلال، وأثبت أن المقاومة ما زالت تمسك بزمام المبادرة في قطاع غزة.

وأشار البيان إلى أن عملية التبادل، التي نُفذت أمام منزل الشهيد القائد أبو إبراهيم، تجسد وحدة الفصائل الفلسطينية، حيث شاركت فيها كتائب القسام وسرايا القدس إلى جانب قوى المقاومة الأخرى.

كما اعتبرت حماس أن تعدد نقاط تنفيذ الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، من جباليا إلى خانيونس، ومن أمام منزل القائد الشهيد يحيى السنوار، يحمل رسالة للعالم بأن الشعب الفلسطيني ثابت في أرضه، وماضٍ في طريق المقاومة حتى تحقيق أهدافه الوطنية.

وفي ظل هذه التطورات، أكدت الحركة أنها تترقب تحرير دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، بعد أن أُجبر العدو على الإفراج عنهم ضمن صفقة "طوفان الأقصى"، مجددة التزامها بمواصلة النضال حتى تحقيق الحرية والاستقلال.