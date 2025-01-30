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وصول سيارات الصليب الأحمر لمنزل السنوار بخان يونس لاستلام الأسرى الإسرائيليين

12:03 م الخميس 30 يناير 2025

سيارات الصليب الأحمر

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وكالات

وصلت سيارات الصليب الأحمر الدولي لاستلام أسرى إسرائيليين، أمام منزل رئيس حركة حماس السابق الشهيد يحيى السنوار في خان يونس بقطاع غزة.

وفيما سبق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم المجندة آغام بيرغر، مؤكدا استعداده لاستقبال الأسرى المخطط الإفراج عنهم في وقت لاحق اليوم.

كما انتشر مقاتلو سرايا القدس في خان يونس جنوبي قطاع غزة حيث من المتوقع إطلاق سراح يهود وموزيس.

وجاء هذا في وقت قالت إذاعة جيش الاحتلال إن حركة الجهاد تحاول "استغلال إطلاق سراح الأسيرين لإظهار قوتها في خان يونس".

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