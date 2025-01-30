"حارق المصحف".. مقتل العراقي سلوان موميكا بإطلاق نار في السويد

وكالات

أفاد التلفزيون السويدي، اليوم الخميس، بمقتل العراقي سلوان موميكا الذي أقدم على حرق المصحف في أكثر من فعالية خاصة، بإطلاق نار داخل مسكنه بالعاصمة ستوكهولم.

وقال موقع "سويد 24" باللغة العربية، إن السلطات عثرت على موميكا صاحب الـ38 عاما، قتيلا داخل شقة سكنية بمنطقة سودرتاليا، مساء الأربعاء.

لكن، ما نشره التلفزيون الرسمي في السويد يشير إلى أن الشرطة لم تتمكن من تحديد هوية صاحب الجثة، على الرغم من تداول وسائل إعلام سويدية أنباء مقتل العراقي سلوان موميكا.

وأشار الموقع السويدي باللغة العربية، إلى أن الشرطة تلقت بلاغا عن إطلاق نار بأحد المباني السكنية بعد الساعة الـ11 مساء الأربعاء.

وكشف دانيال ويكدال، المتحدث باسم الشرطة السويدية، أن السلطات عثرت على رجل أربعيني مصابا بإطلاق نار داخل مبنى سكني قبل أن تنقله إلى المستشفى.

ونقلت وسائل إعلام سويدية عن مصادر، قولها إن الضحية هو العراقي سلوان موميكا، الذي قام بحرق نسخ من المصحف خلال فعاليات خُصصت بطلب منه العام الماضي، مشيرة إلى أنه تم إشراك جهاز الأمن السويدي "سابو" بالتحقيقات حول الحادث بسبب حساسية القضية.

ونوّهت تقارير غير مؤكدة، إلى أن عملية الاغتيال تمت إذاعتها عبر بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الشرطة رفضت التعليق على الأمر.

وبينما تفرض الشرطة السويدية طوقا أمنيا حول موقع الحادث، تواصل فرق خاصة عمليات البحث والتحقيق في المنطقة.

وذكر ويكدال، أن الشرطة احتجزت شخصا للتحقيق معه، لكنها لم تكشف عن هويته لوم تدلِ بأيّة تفاصيل بشأن ما إذا كان ذلك الشخص مشتبها به رسميا.

وكان موميكا، وصل إلى السويد قادما من العراق عام 2018، وحصل على إقامة لمدة 3 سنوات عام 2021.

وأثار موميكا، جدلا واسعا عام 2023 بعدما قام بحرق نسخ من المصحف خلال فعاليات أُقيمت بطلب منها، في إطار عدائه للإسلام.

وتسببت تلك الفعاليات في توترات بين السويد وعدد من الدول، كما تسببت في عقبات خلال مفاوضات انضمامها لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وكان من المفترض، أن تصدر محكمة ستوكهولم قرارها في اتهام موميكا وشريكه سلوان نجم، بعد تحريضهما ضد مجموعة عرقية بسبب تصريحات أدليا بها خلال الاحتجاجات التي نظّماها.