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ترامب: حادث اصطدام طائرة بمروحية قرب واشنطن سئ جدًا وكان يفترض تفاديه

10:12 ص الخميس 30 يناير 2025

دونالد ترامب

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واشنطن - (أ ش أ)

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حادث اصطدام طائرة ركاب مدنية بمروحية تابعة للجيش الأمريكي أثناء اقترابها من مدرج مطار "ريجان" المحاذي للعاصمة الأمريكية واشنطن بـ"السيء جداً" وكان يفترض تفاديه.

وقال ترامب، عبر حسابه في "تروث سوشيال" - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية: إن "الطائرة كانت على خط اقتراب مثالي وروتيني من المطار، وكانت المروحية تتجه مباشرة نحو الطائرة لفترة طويلة من الزمن".

وتساءل الرئيس الأمريكي "لماذا لم يعلم برج المراقبة المروحية بما يجب فعله؟" .. "وإذا كانت أضواء الطائرة مشتعلة، فلماذا لم ترتفع المروحية أو تهبط أو تستدر؟".

ووجه ترامب الشكر لرجال الإنقاذ على سرعة الاستجابة، مشددا على أنه يتابع الموقف، كما وعد بتقديم المزيد من التفاصيل بشأن الحادث فور ظهورها.

وكانت القناة قد عرضت مقطع فيديو يُظهر لحظة تحطم طائرة بالقرب من مطار "ريجان"، المحاذي للعاصمة الأمريكية واشنطن؛ حيث تظهر الطائرة، التي كانت تحلق على مسافة ليست مرتفعة، وهي تتحطم في المنطقة التي تشهد كثافة كبيرة في حركة الطائرات التي تُقلع وتهبط في المطار الدولي.

وأفاد مصدر بشركة "أمريكان إيرلاينز"، بتوقعه وجود 60 راكبا على متن الطائرة، فيما لم تتأكد المعلومات بعد، لكن السلطات الأمريكية تكثف تواجدها هناك، وتجري عمليات الإنقاذ.

هذا المحتوى من

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دونالد ترامب واشنطن مطار ريجان
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