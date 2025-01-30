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البيت الأبيض: ترامب أصدر أمرًا تنفيذيًا بمحاربة معاداة السامية في المدارس والجامعات

10:11 ص الخميس 30 يناير 2025

ترامب

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وكالات

قال المتحدثة باسم البيت الأبيض كاررلين ليفيت، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر أمرا تنفيذيا بمحاربة معاداة السامية في المدارس والجامعات.

وأشارت ليفيت، إلى أن ترامب وجّه بمراقبة أنشطة الطلاب والموظفين الأجانب في المؤسسات التعليمية واتخاذ الإجراءات بإبعادهم إذا لزم الأمر.

وأوضحت ليفيت، أن هجمات السابع من أكتوبر "طوفان الأقصى" على إسرائيل أطلقت موجة غير مسبوقة من الممارسات المعادية للسامية في الجامعات الأمريكية.

وكشف مسؤول بالبيت الأبيض، أمس الأربعاء، أن ترامب سيلغي تأشيرات الطلاب الأجانب المتعاطفين مع حركة حماس.

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