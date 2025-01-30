إعلان

حادث مطار ريجان.. انتشال جثتين من نهر بوتوماك بعد اصطدام طائرة ركاب بمروحية

06:31 ص الخميس 30 يناير 2025

سقوط مروحية أمريكية- أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، أنه تم انتشال جثتين على الأقل من نهر بوتوماك بعد حادث اصطدام طائرة ركاب بطائرة مروحية أثناء هبوطها في مطار رونالد ريجان الوطني بالقرب من واشنطن، بحسب سكاي نيوز.

وأعلنت هيئة الطيران الاتحادية في بيان مقتضب، أن طائرة ركاب إقليمية تابعة لشركة "بي إس إيه" آيرلاينز اصطدمت في الجو بمروحية عسكرية أثناء اقترابها من مدرج 33 في المطار.

ووقع الحادث حوالي التاسعة مساء بتوقيت واشنطن "الثانية صباحا بتوقيت جرينتش".

وأوضحت الهيئة أن الطائرة كانت في رحلة قادمة من مدينة ويتشيتا بولاية كانساس، مشيرةً إلى أن هيئة سلامة النقل ستتولى التحقيق في الحادث.

من جهته، أعلن مطار ريجان عبر منصاته الإعلامية، أن جميع عمليات الإقلاع والهبوط تم تعليقها مؤقتا.

من جانبه، أفاد سناتور أمريكي في ولاية كانساس، أنه يعتقد أن نحو 60 راكبا كانوا على متن الطائرة التجارية المنكوبة التي تحطمت في وقت متأخر الأربعاء بعد اصطدامها في الجو بمروحية عسكرية قرب مطار في واشنطن.

وكتب السناتور روجر مارشال على منصة إكس، أن "طائرة تقل 60 راكبا تقريبا ومتجهة من ويتشيتا في كانساس إلى العاصمة، اصطدمت بمروحية عسكرية" واصفا الوضع بأنه "كابوس".

وفي السياق، قال مسؤول أمريكي، إن 3 جنود بالجيش الأمريكي كانوا على متن طائرة هليكوبتر بلاك هوك اصطدمت بطائرة ركاب بالقرب من مطار رونالد ريجان الوطني في واشنطن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سقوط مروحية أمريكية إغلاق مطار رونالد ريجان سقوط طائرة أمريكية في نهر توقف عمليات الإقلاع والهبوط بمطار رونالد ريجان تصادم طائرتين في الجو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"رحم الله أرواحهم".. أول تعليق من ترامب على تصادم طائرة بمروحية في مطار ريجان بواشنطن

إعلان

إعلان

شبورة والحرارة تصل لـ9 مئوية بهذه المناطق.. توقعات حالة الطقس غدا
سوريا.. أحمد الشرع يتولى رئاسة الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية
الرئيس السيسي عن تهجير الفلسطينيين: "الشعب هيخرج كله في الشارع ليقول لا"
حظر أجهزة التليفون المحمول الجديدة غير المطابقة للمواصفات الدولية بدءًا من 1 فبراير
الرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة بشأن تهجير الفلسطينيين: لا تساهل أبدًا
الرئيس السيسي: تهجير الفلسطينيين ظلم لا يمكن أن نشارك فيه
"لن نشارك في هذا الظلم".. نص ما قاله الرئيس السيسي عن مقترح تهجير الفلسطينيين