حادث مطار ريجان.. انتشال جثتين من نهر بوتوماك بعد اصطدام طائرة ركاب بمروحية

وكالات

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، أنه تم انتشال جثتين على الأقل من نهر بوتوماك بعد حادث اصطدام طائرة ركاب بطائرة مروحية أثناء هبوطها في مطار رونالد ريجان الوطني بالقرب من واشنطن، بحسب سكاي نيوز.

وأعلنت هيئة الطيران الاتحادية في بيان مقتضب، أن طائرة ركاب إقليمية تابعة لشركة "بي إس إيه" آيرلاينز اصطدمت في الجو بمروحية عسكرية أثناء اقترابها من مدرج 33 في المطار.

ووقع الحادث حوالي التاسعة مساء بتوقيت واشنطن "الثانية صباحا بتوقيت جرينتش".

وأوضحت الهيئة أن الطائرة كانت في رحلة قادمة من مدينة ويتشيتا بولاية كانساس، مشيرةً إلى أن هيئة سلامة النقل ستتولى التحقيق في الحادث.

من جهته، أعلن مطار ريجان عبر منصاته الإعلامية، أن جميع عمليات الإقلاع والهبوط تم تعليقها مؤقتا.

من جانبه، أفاد سناتور أمريكي في ولاية كانساس، أنه يعتقد أن نحو 60 راكبا كانوا على متن الطائرة التجارية المنكوبة التي تحطمت في وقت متأخر الأربعاء بعد اصطدامها في الجو بمروحية عسكرية قرب مطار في واشنطن.

وكتب السناتور روجر مارشال على منصة إكس، أن "طائرة تقل 60 راكبا تقريبا ومتجهة من ويتشيتا في كانساس إلى العاصمة، اصطدمت بمروحية عسكرية" واصفا الوضع بأنه "كابوس".

وفي السياق، قال مسؤول أمريكي، إن 3 جنود بالجيش الأمريكي كانوا على متن طائرة هليكوبتر بلاك هوك اصطدمت بطائرة ركاب بالقرب من مطار رونالد ريجان الوطني في واشنطن.