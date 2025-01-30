توقف عمليات الإقلاع والهبوط بمطار رونالد ريجان بالعاصمة الأمريكية.. ما السبب؟

وكالات

قالت إدارة مكافحة الحرائق في واشنطن، إن طائرة صغيرة سقطت في نهر بوتوماك بالقرب من مطار رونالد ريجان بالعاصمة الأمريكية، في وقت متأخر من الأربعاء، بحسب سكاي نيوز.

وأشارت إدارة مكافحة الحرائق إلى أن قوارب الإطفاء وصلت إلى مكان الحادث.

وقالت إدارة شرطة العاصمة على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، إنها تستجيب لحادث تحطم طائرة على ما يبدو في نهر بوتوماك.

وأضافت الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي، أن عملية بحث وإنقاذ تشارك فيها عدة وكالات جارية.

وقال المطار في وقت متأخر إن جميع عمليات الإقلاع والهبوط توقفت.