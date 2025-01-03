فنانة سورية تكشف تفاصيل صادمة بشأن تعذيب مرضى نفسيين داخل سجون الأسد

القاهرة- مصراوي

كشفت الفنانة السورية سمر كوكش، المعتقلة السابقة في سجون النظام السوري خلال الفترة بين 2016 و2017، عن تفاصيل صادمة بشأن التعذيب الذي تعرضت له العديد من الفتيات داخل المعتقلات.

وفي مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على فيسبوك، تحدثت كوكش عن ممارسات وحشية تعرضت لها المعتقلات، مؤكدة أن قوات الأمن كانت تجلب فتيات إلى السجن وتدعي أنهن "مجانين" تمهيدًا لنقلهم إلى مستشفى ابن سيناء للأمراض النفسية بعد انتهاء الإجازات الرسمية.

أشارت كوكش إلى فتاة خاصة جلست معها في المعتقل، ووصفت حالتها المزرية، حيث ظهرت على جسدها آثار جروح وضرب مبرح، بالإضافة إلى وجود بقع دماء على جسدها وشعرها. واضطرت كوكش إلى قص شعر الفتاة لمساعدتها في تنظيف جسدها وتخفيف معاناتها.

وأضافت أنها تعجبت كون الفتاة تعرفها بل وتعلم أنها ممثلة سورية. وأوضحت كوكش أنها قررت توثيق القصة على ورقة صغيرة و قامت بتهريبها مع ابنتها خارج السجن، لتكشف في يوم ما عن معاناة المختفين قسرًا والمفقودين داخل مستشفيات الأمراض العقلية، التي وصفتها بأنها غطاء للاختفاء القسري.

أكدت كوكش أن هذا الملف يشكل جزءًا مهمًا من الانتهاكات التي تحدث داخل سوريا، مشيرة إلى أن مستشفيات الأمراض النفسية قد تكون مقرًا للاحتجاز القسري والممارسات غير الإنسانية.