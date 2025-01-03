أول تعليق من وزيرة خارجية ألمانيا على رفض "الشرع" مصافحتها بسوريا

وكالات

ردت وزيرة الخارجية الألمانية، آنا لينا بيربوك على الجدل الذي أثير حول قضية المصافحة باليد مع مسؤولي الإدارة السورية الجديدة في دمشق، وعلى رأسهم أحمد الشرع.

وقالت "بيربوك" إنه مع وصولها إلى العاصمة دمشق كان واضحا أن لقاءها بالمسؤوليين السوريين الجدد سيخلوا من مصافحات اليد المعتادة في مثل هذه اللقاءات الدبلوماسية.

وجاء تعليق الوزيرة الألمانية، بعد الجدل الذي أثاره مقطع فيديو يوثق لاستقبالها رفقة نظيرها الفرنسي، جان نويل بارو، من قبل قادة سوريا الجدد، حيث امتنع مسؤولون في الإدارة السورية الجديدة عن مصافحتها عند استقبالها، كما لم يصافحها قائد الإدارة الجديدة، أحمد الشرع.

بالــفـيـديـو | ممثلو الإدارة الجديدة في سوريا يمتنعون عن مصافحة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بعد وصولها إلى مطار دمشق الدولي#بغداد_الاخبارية pic.twitter.com/2SyA3wXetp — وكالة بغداد الاخبارية (@baghdadnews_iq) January 3, 2025

وأوضحت بيربوك "كان من الواضح لي أنه لن تكون هناك مصافحة عادية هنا". وتابعت "أعتقد أن شركائي في الحوار أيضا كان ذلك واضحا لهم، إذ لم يمد وزير الخارجية الفرنسي أيضا يديه".

وشددت المسؤولة الألمانية أنها ونظيرها الفرنسي أوضحا للقادة الجدد أن قضية حقوق المرأة ليست مجرد قضية تتعلق بحقوق المرأة، "بل إن حقوق المرأة مؤشر على مدى حرية المجتمع"

وفور وصول وزيرة الخارجية الألمانية آنا لينا بيربوك، إلى سوريا وفي أول لقاء جمعها بمسؤولين بالإدارة السورية الجديدة، امتنع المسؤولون عن مصافحتها أثناء هبوط طائرتها في مطار دمشق الدولي، كما لم يصافحها قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع.

وزارت وزيرة الخارجية الألمانية اليوم الجمعة، سجن صيدنايا السيئ السمعة قرب دمشق، واطلعت بيربوك، برفقة نظيرها الفرنسي جان نويل بارو، على ظروف السجن القريب من العاصمة دمشق من قِبَل ممثلي منظمة الحماية المدنية السورية "الخُوذ البيضاء".

🚨قائد الإدارة السورية أحمد الشرع يستقبل وزيرة خارجية #ألمانيا ووزير خارجية #فرنسا في دمشق. pic.twitter.com/J3XPvU3j0b — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@NewsNow4USA) January 3, 2025

ويعتبر سجن صيدنايا من أسوأ السجون العسكرية سمعةً في عهد بشار الأسد. وفي اللغة الدارجة كان يطلق عليه اسم "المسلخ". ومنذ عام 2011 وثق نشطاء حقوق الإنسان عمليات إعدام جماعية ممنهجة وتعذيب واختفاء لآلاف السجناء هناك.

واعتبرت، آنا لينا بيربوك، أنه "حان الوقت لمغادرة القواعد الروسية سوريا"، متهمة الرئيس السوري فلاديمير بوتين، بأنه هو الذي دعم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، لفترة طويلة وهو "من غطى وساند جرائم النظام".

وقالت بيربوك بعد وصولها العاصمة السورية دمشق: "رحلتي اليوم هي إشارة واضحة إلى السوريين مفادها أن البداية السياسية الجديدة ممكنة بين أوروبا وسوريا، وبين ألمانيا وسوريا".