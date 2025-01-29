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وزير إسرائيلي: لا يمكن أن نصل لاتفاق مع من قتلنا وأخذ منا الأسرى

07:22 م الأربعاء 29 يناير 2025

شلومو كرعي

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وكالات

قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن أن تصل إسرائيل لاتفاق مع من "قتلنا وأخذ منا الأسرى".

وأضاف كرعي "أعداؤنا يعرفون أن مصيرهم قد حسم ويجب العمل من أجل ضمان ألا تشكل غزة أي تهديد لنا مستقبلا".

من جانبه، قال زعيم حزب معسكر الدولة بيني جانتس، إنه "يجب أن نكون جاهزين لإسقاط الحكومة إذا أسقط نتنياهو صفقة التبادل".

وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق الاحتلال سراحهم غدا الخميس، موزعين كالتالي: 30 أسيرًا محكوم عليهم بالمؤبد، و20 محكوم عليهم بمدد مختلفة مقابل المجندة الإسرائيلية "اجام بيرجر".

وأضافت، 30 قاصرًا وامرأة مقابل الأسيرة الإسرائيلية "أربيل يهود"، أما الأسيرة "جادي موزيس" ستطلق حماس سراحها مقابل 30 معتقالًا فلسطينيًا منهم 27 محكومين بمدد مختلفة و3 آخرين مؤبدين.

وأشارت القناة العبرية إلى أنه سيتوزع الأسرى كالتالي: 33 أسيرًا مؤبدًا، و47 أسيرًا محكومين بمدد مختلفة، و30 قاصرًا وامرأة.

وقالت القناة ذاتها، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستفرج غدًا الخميس عن 110 أسيرًا فلسطينيًا من سجونها، مقابل إطلاق حركة حماس سراح 3 أسرى إسرائيليين، و5 أسرى يحملون الجنسية التايلاندية.

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شلومو كرعي وزير الاتصالات الإسرائيلي الاتفاق مع من قتلنا وأخذ منا الأسرى حزب معسكر الدولة
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