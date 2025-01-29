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الرئيس الألماني يحذر من ارتداد الديمقراطية في بلاده إلى "عصر مظلم"

06:36 م الأربعاء 29 يناير 2025

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير

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برلين - (د ب أ)

خلال مراسم إحياء ذكرى ضحايا النازية، حذّر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بشدة من الانتكاسات التي تهدد الديمقراطية الألمانية.

وقال شتاينماير في البرلمان الألماني اليوم الأربعاء: "دعونا لا نرتد إلى عصر مظلم، لدينا معرفة أفضل.. لنتصرف بشكل أفضل".

وأضاف الرئيس الألماني محذرا: "لتأخذوا أعداء الديمقراطية على محمل الجد"، مشيرًا إلى أن ألمانيا تمر بفترة فارقة، وقال: "بأيدينا القدرة على الحفاظ على ما تم إنجازه وحماية ديمقراطيتنا"، ولم يقدم شتاينماير أي إشارات حول ما إذا كان يشير إلى تطورات بعينها تحدث في الوقت الحالي.

ووصف الرئيس الألماني الهولوكوست بأنه جزء من التاريخ والهوية الألمانية، مؤكدًا أنه لا يوجد نهاية للتذكر "وبالتالي لا يمكن وضع خط نهاية لمسؤوليتنا".

وكان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك شارك في حدث انتخابي لحزب "البديل من أجل ألمانيا" من خلال رسالة فيديو دعا فيها إلى وضع حد للحديث عن الماضي النازي، وشكا ماسك في الفيديو من أن ألمانيا "تركز بشكل زائد عن الحد على الذنب الماضي"، غير أن شتاينماير لم يشر صراحة إلى ماسك في الكلمة التي ألقاها في البرلمان.

يذكر أنه خلال مشاركته في إحياء ذكرى تحرير معسكر أوشفيتس في بولندا أول أمس الاثنين، رد شتاينماير على سؤال صحفي عن تصريحات ماسك قائلا: "لا أعتقد أن السيد ماسك ينتظر نصائحي، لكن قناعتي تظل ثابتة ومفادها أن المسؤولية لا تعرف نهاية"، وأضاف أنه يوصي من يعتقد على الدوام أن من الممكن وضع نهاية لهذا الأمر "بأن يأتي إلى هنا الآن وأن يجري حوارا مع الناجين".

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