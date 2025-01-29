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الداخلية السورية تفتح باب الانتساب لإدارة أمن الحدود

05:17 م الأربعاء 29 يناير 2025

وزارة الداخلية السورية

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دمشق - (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، فتح باب الانتساب لإدارة أمن الحدود.

وحددت الوزارة، في منشور اليوم أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، بألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما ولا يتجاوز الـ 25، وأن يكون غير محكوم بأي جنايةٍ أو جرمٍ شائن، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها على الأقل".

وشددت على ضرورة أن يتمتع المتقدم بصحةٍ جيدةٍ وبنيةٍ سليمة ويكون لائقا بدنياً، وألا يقل طوله عن 170 سم كحد أدنى، وأن يجتاز المتقدم الدورات المقررة.

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