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بريطانيا: الكشف عن مجموعة تجسس روسية على صلة بمستويات عليا في الحكومة البلغارية

05:08 م الأربعاء 29 يناير 2025

من اليسار أورلين روسيف، كاترينا إيفانوفا وبايزر دز

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لندن - (د ب أ)

أظهرت جلسة استماع بإحدى محاكم لندن اليوم الأربعاء، أن عصابة تجسس لصالح روسيا مقرها المملكة المتحدة، لديها صلات بـ"أعلى المستويات" في الحكومة البلغارية.

وتواجه كاترين إيفانوفا، 33 عاما، واثنان آخران اتهامات بالانتماء لمجموعة من البلغاريين الذين راقبوا أماكن وأشخاصا محط اهتمام من جانب الدولة الروسية، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

واعترف بيسار زامبازوف، 43 عاما، من شمال لندن وهو شريك حياة إيفانوفا، وأورلين روسيف، 46 عاما، بأنهما جزء من مؤامرة استمرت ثلاث سنوات.

وقالت إيفانوفا إنها تعرضت للخداع والخيانة من جانب شريكها زامبازوف وإنها كانت تعتقد أنها تكشف "الفساد" عندما كانت تتبع الصحفي الاستقصائي كريستو جروزيف حول أوروبا.

وفي استجواب اليوم الأربعاء، أشارت المدعية أليسون مورجان إلى أن إيفانوفا هي "التابع الرئيسي" لعصابة التجسس التي كان لشريكها صلات بالسلطة في بلغاريا.

واستمعت المحكمة إلى كيفية قيام إيفانوفا وزامبازوف ومتهمة أخرى تدعى فانيا جابيروفا بالمساعدة في انتخابات 2021 عندما انتخب الرئيس البلغاري رومين راديف.

وقالت إيفانوفا لهيئة المحلفين أن شخصا في السفارة البلغارية في لندن تواصل معها بشأن المساعدة في وقف الأصوات في مركز اقتراع ولكنها لم تشارك مخاوفها بشأن الفساد قط مع المسؤولين.

ونفت إيفانوفا وجابروفا وتيهومير إيفانوف إيفانشيف، 39 عاما، التآمر للتجسس بين 30 أغسطس 2020، و8 فبراير 2023.

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بريطانيا عصابة تجسس لصالح روسيا الحكومة البلغارية كاترين إيفانوفا
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