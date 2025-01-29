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حماس: تأخير إدخال المساعدات لغزة سيؤثر على عملية تسليم الأسرى

02:13 م الأربعاء 29 يناير 2025

المساعدات لغزة

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(وكالات)

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مصادر من حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن إسرائيل تقوم بتأخير إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت حماس، وفقا للوكالة الفرنسية، إن تأخير إدخال المساعدات من شأنه التأثير بدوره على عملية إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها.

وكانت حركة حماس قد ذكرت في وقت سابق، أنه سيتم الإفراج عن الأسيرة الإسرائيلية، أربيل يهود، قبل يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد تأخير في عملية التسليم التي اتهمت إسرائيل بسببها حماس بخرق بنود الاتفاق.

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