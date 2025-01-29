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المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط يصل غزة اليوم

10:05 ص الأربعاء 29 يناير 2025

ستيف ويتكوف

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(وكالات)

يصل المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزة لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وفقًا لما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.

وذكرت الهيئة العبرية، أن ويتكوف سيقوم بجولة تفقدية في محور نتساريم، وهو الممر الذي تستخدمه القوات الإسرائيلية داخل القطاع، قبل أن يتوجه إلى تل أبيب للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ومن المقرر أن يناقش الطرفان تفاصيل المرحلة الثانية من الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، وسط مساعٍ لتثبيت التهدئة وتهيئة الأجواء لمحادثات سياسية أوسع.

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