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ترامب يوقف القروض والمنح الاتحادية مؤقتًا

05:15 م الثلاثاء 28 يناير 2025

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

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واشنطن- (أ ب)

أعلن البيت الأبيض إيقاف المنح والقروض الاتحادية بشكل مؤقت اعتبارا من اليوم الثلاثاء، فيما تبدأ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراجعة أيديولوجية شاملة لأوجه الإنفاق لديها.

ومن شأن القرار أن يؤثر على إنفاق تريليونات الدولارات، وأن يسبب اضطرابا واسع النطاق في أبحاث الرعاية الصحية وبرامج التعليم والمبادرات الأخرى.

كما أنه من المفترض كذلك أن يتم إيقاف المنح التي تم منحها ولكن لم يتم إنفاقها.

وقالت مذكرة صادرة عن ماثيو فايث، القائم بأعمال مدير مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض: "استخدام الموارد الاتحادية لتعزيز المساواة للماركسين، والمتحولين جنسيا، وسياسات الهندسة الاجتماعية الخضراء الجديدة، إهدار لأموال دافعي الضرائب التي لا تحسن الحياة اليومية لمن نخدمهم".

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