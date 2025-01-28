مصر تدين استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر السودانية

القاهرة- مصراوي:

أدانت مصر استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، الذي أدى إلى مقتل عدد كبير من الأبرياء ممن لجأوا للمستشفى للحصول علي الخدمات الطبية.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، "تستهجن مصر استهداف البنية التحتية المدنية والمرافق العامة ومنشآت الرعاية الصحية التي تلعب دوراً محوريا في توفير الخدمات الأساسية للمدنيين في السودان الشقيق، الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تكفل لها الحماية.

وأضاف البيان، تعاود مصر مطالبتها بضرورة وقف التصعيد في الفاشر الذي يؤدي استمراره إلى وقوع المزيد من الضحايا الأبرياء والعزل، وتعرب مصر عن تعازيها للشعب السوداني الشقيق ولأسر الضحايا.

وخلال الساعات الماضية، أعلن محافظ مدينة الفاشر مقتل نحو 70 شخصًا جراء قصف تعرض له المستشفى السعودي هناك خلال الاشتباكات التي تشهدها المدينة.