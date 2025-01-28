بينها الأدوية.. ترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية على واردات سلع عدة "قريبًا"

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيفرض "قريبًا" تعريفات جمركية على واردات الأدوية الأجنبية وأشباه الموصلات والمعادن.

وأشاد الرئيس الأمريكي بأخبار التقدم لشركة "ديب سيك" (DeepSeek) في مجال الذكاء الاصطناعي باعتباره "إيجابيًا"، أثناء مخاطبته لمشرعين جمهوريين أمس الإثنين.

ولفت ترامب، خلال حديثه إلى تجمع من الجمهوريين في منتجعه دورال في ميامي، إلى أنه "في المستقبل القريب جدًا، سنفرض تعريفات جمركية على الإنتاج الأجنبي لرقائق الكمبيوتر وأشباه الموصلات والأدوية، بهدف إعادة إنتاج هذه السلع الأساسية إلى الولايات المتحدة".

وأوضح أنه "سيفرض أيضاً تعريفات جمركية على الفولاذ والألمنيوم والنحاس".

وأشار ترامب إلى أن التعريفات الجمركية ستساعد في الحفاظ على التصنيع الأمريكي للرقائق المتقدمة وبنائها، مقارنة ببرنامج الدعم الذي تبناه الرئيس السابق جو بايدن.