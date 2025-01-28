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"الجنائية الدولية": إصدار مذكرات توقيف ضد مرتكبي "الفظائع" في غرب دارفور

06:31 ص الثلاثاء 28 يناير 2025

غرب دارفور

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وكالات

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أن مكتبه سيطلب مذكرات توقيف ضد متهمين بارتكاب الفظائع في منطقة غرب دارفور في السودان، وفقا لروسيا اليوم.

وقال خان لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن الجرائم ترتكب في دارفور "في الوقت الذي نتحدث فيه ويوميا"، وهي تستخدم كسلاح حرب.

وأضاف أن هذا الاستنتاج هو نتيجة "تحليل دقيق" استنادا إلى الأدلة والمعلومات التي جمعها مكتبه.

وأبلغ خان المجلس في الشهر الجاري، أن هناك أسسا للاعتقاد بأن قوات الحكومة وقوات الدعم السريع ربما ترتكبان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية في دارفور.

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غرب دارفور المحكمة الجنائية الدولية السودان
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