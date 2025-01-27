إعلان

وزير الخارجية: مصر حاضنة لـ 9.5 مليون ضيف وتقدم لهم خدمات متكاملة

10:54 م الإثنين 27 يناير 2025

الدكتور بدر عبد العاطي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، أن مصر تستضيف أكثر من 9.5 مليون ضيف، وتقدم لهم خدمات متكاملة تماثل تلك التي تقدم للمواطنين المصريين.

خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد ببرنامج "القاهرة الإخبارية"، شدد الوزير على أن هذا الرقم الضخم يمثل تحديًا كبيرًا لمصر، إلا أنها تتعامل مع هذا التحدي بمسؤولية كبيرة وإنسانية، مؤكدًا أن مصر لم تقم بإنشاء مخيمات للاجئين، بل قامت بدمجهم في المجتمع المصري وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

وأوضح عبد العاطي أن مصر تقدم للاجئين خدمات التعليم والصحة والإسكان، وتعمل على توفير فرص عمل لهم، مشيراً إلى أن هذا الأمر يمثل عبئًا كبيرًا على الموارد المصرية المحدودة.

وأكد الوزير أن مصر تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الأزمة الإنسانية في المنطقة، وتقديم الدعم اللازم للاجئين في مصر والدول الأخرى المستضيفة.

اقرأ أيضا..

لهذه الفئات.. كيفية الحصول على تصريح واعظة معتمدة من وزارة الأوقاف

خاص| توقعات بزيادة معدلات استهلاك الكهرباء في الصيف المقبل 6 ٪؜ عن العام الماضي

قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على ضوابط التحقيق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري برنامج القاهرة الإخبارية مصر تقدم للاجئين خدمات التعليم مصر توفر فرص عمل للاجئين مصر حاضنة لـ 9.5 مليون ضيف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مسيرات العودة.. سائرون وراكبون: مواكب الفلسطينيين إلى شمال غزة- صور وفيديو

إعلان

إعلان