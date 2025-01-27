وزير الخارجية: مصر حاضنة لـ 9.5 مليون ضيف وتقدم لهم خدمات متكاملة

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، أن مصر تستضيف أكثر من 9.5 مليون ضيف، وتقدم لهم خدمات متكاملة تماثل تلك التي تقدم للمواطنين المصريين.

خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد ببرنامج "القاهرة الإخبارية"، شدد الوزير على أن هذا الرقم الضخم يمثل تحديًا كبيرًا لمصر، إلا أنها تتعامل مع هذا التحدي بمسؤولية كبيرة وإنسانية، مؤكدًا أن مصر لم تقم بإنشاء مخيمات للاجئين، بل قامت بدمجهم في المجتمع المصري وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

وأوضح عبد العاطي أن مصر تقدم للاجئين خدمات التعليم والصحة والإسكان، وتعمل على توفير فرص عمل لهم، مشيراً إلى أن هذا الأمر يمثل عبئًا كبيرًا على الموارد المصرية المحدودة.

وأكد الوزير أن مصر تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الأزمة الإنسانية في المنطقة، وتقديم الدعم اللازم للاجئين في مصر والدول الأخرى المستضيفة.

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