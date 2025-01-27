حماس: المشهد التاريخي لعودة أهلنا يحطم أوهام الاحتلال

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن عودة مئات الآلاف رغم أنف الاحتلال تجسيد لقدرة شعبنا على دحر الاحتلال وتحقيق حلم العودة الكبير إلى ديارنا.

وأضافت حماس، أن المشهد التاريخي لعودة أهلنا والزحف البشري الهادر يحطم أوهام الاحتلال الفاشي بتهجير شعبنا أو إخضاعه.

كانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس"، نعت القائد إيهاب أبو عطيوي والمجاهد رامز ضميري، اللذين ارتقيا في طولكرم، مؤكدة أن "دماء الشهداء ستكون دافعاً لتصعيد المقاومة، وأن اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية لن تحقق له الأمن".

