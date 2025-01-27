إسرائيل توسع حملتها العسكرية في الضفة المحتلة.. وحماس تدعو لتصعيد المقاومة

(وكالات)

وسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملتها العسكرية في شمال الضفة الغربية المحتلة لتشمل مدينة طولكرم، بعد أسبوع من النشاط المكثف في مدينة جنين ومخيمها، وذلك فقًا لما ذكرته القناة 14 الإسرائيلية.

واستهدفت قوات الاحتلال، مركبة شرقي مدينة طولكرم، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة آخر، وذلك بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، التي أكدت وصول جثمان شهيد ومصاب إلى مستشفى طولكرم الحكومي عقب القصف الذي وقع في مخيم نور شمس.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مشترك مع جهاز الشاباك أنه تم تنفيذ قصف دقيق استهدف منطقة طولكرم شمالي الضفة الغربية، في إطار عمليات عسكرية مستمرة تهدف إلى ملاحقة المقاومة الفلسطينية.

من جانبها أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الهجوم الإسرائيلي، على المقاوميين في مخيم نور شمس في مدينة طولكرم.

ووصفت حماس، عملية الاغتيال التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم بأنها محاولة بائسة تهدف إلى تصفية المقاومة الفلسطينية، مؤكدة أن مثل هذه الجرائم لن تحقق أهدافها.

وفي بيان لها، دعت الحركة كافة أبناء الشعب الفلسطيني إلى التصدي لجرائم الاحتلال والتصعيد في مواجهة قواته ومستوطنيه.

وأكدت حماس أن "دماء شهداء كتائب القسام التي أريقت في طولكرم لن تذهب سدى، بل ستكون وقودًا لتصعيد المقاومة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني".

وأشارت الحركة إلى أن توقيت عملية الاغتيال، الذي جاء بالتزامن مع تكثيف الاحتلال لحملاته العسكرية في الضفة الغربية، يثبت أن الاحتلال عاجز عن تحقيق الأمن والاستقرار، مهما بلغت جرائمه.

واختتمت حماس بيانها بدعوة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى الاستمرار في الاشتباك مع الاحتلال وتصعيد عمليات المقاومة، مشددة على أن هذه المرحلة تأتي ضمن إطار "معركة طوفان الأقصى" التي تهدف إلى حماية الأرض والمقدسات.