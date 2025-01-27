بسبب فيديو.. تغريم إعلامية كويتية شهيرة 50 ألف دينار

وكالات

قضت محكمة الجنايات الكويتية بتغريم الإعلامية الكويتية الشهيرة عائشة الرشيد 50 ألف دينار بعد اتهامها بمخالفة قانون الوحدة الوطنية والإساءة لشريحة من شرائح المجتمع.

وفي وقتٍ سابق، كانت النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الرشيد بكفالة 500 دينار، بعدما وجهت لها تهمة مخالفة قانون الوحدة الوطنية والإساءة لمجتمع المذهب الشيعي عبر فيديو نشرته على قناتها بمنصة "اليوتيوب".

وألقى جهاز أمن الدولة في الكويت في مطلع أغسطس الماضي القبض على الإعلامية عائشة الرشيد بتهمة إثارة الفتنة وشق الوحدة الوطنية من خلال محتوى بثته عبر قناتها الفضائية؛ وهو ما دفع الجهات الأمنية لاتخاذ إجراءات قانونية ضدها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المرة ليست الأولى التي يصدر فيها حكم قضائي بحق الإعلامية عائشة الرشيد، فقد سبق الحكم عليها من محكمة الجنح الكويتية في فبراير عام 2015 بحبسها لمدة شهر مع الشغل عن تهمة الطعن بشخص رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، خلال مشاركتها في إحدى الندوات.

كما قامت النيابة العامة الكويتية بإصدار مذكرة حجز وتحفظ عليها في بداية عام 2019، بعد شكوى قدمها الديوان الأميري الكويتي وتم إيداعها بالسجن المركزي، لكن تم إخلاء سبيلها لاحقًا.

وفي منتصف عام 2015، قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبسها 3 سنوات مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بكفالة مالية قدرها 1000 دينار بعد إدانتها بتهمة إشاعة الأخبار الكاذبة.