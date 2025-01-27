إعلام تركي: مفاوضات السلام بشأن الحرب الأوكرانية يمكن أن تبدأ أبريل أو مايو المقبل

(وكالات)

ذكرت صحيفة "حريت" التركية الموالية للحكومة، أن المفاوضات بشأن تسوية الحرب في أوكرانيا قد تبدأ في أبريل أو مايو من هذا العام، مشيرة إلى أن هذه المفاوضات قد تسبقها قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي مقاله للصحيفة، ذكر الصحفي التركي عبد القادر سيلفي، أن الخطوة الأولى في هذه العملية ستكون إعلان وقف إطلاق النار، يليه بدء محادثات السلام.

وأشار إلى أن تركيا قد تتولى دور الوسيط في هذه المفاوضات، معتبراً أن الرئيس رجب طيب أردوغان هو الرئيس الوحيد القادر على التواصل مع كل من بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف سيلفي أن المفاوضات حول تسوية الصراع الأوكراني قد جرت سابقاً في إسطنبول في عام 2022، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق آنذاك بسبب رغبة الولايات المتحدة وبريطانيا في استمرار الحرب.

ولفت إلى أن الوضع الحالي قد يتغير مع وجود ترامب وبوتين، اللذين أبديا رغبتهما في التوصل إلى سلام، بينما أصبح الرئيس الأوكراني زيلينسكي، الذي فقد الدعم الأمريكي، في موقف لا يمكنه من التهرب من المفاوضات.

في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نقطة تحول حاسمة، مشدداً على استعداد تركيا لدعم أي جهود لتحقيق تسوية سلمية.