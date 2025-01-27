الجيش الأوكراني يُعلن إسقاط 57 مسيرة روسية

(وكالات)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، عن نجاح دفاعاته الجوية في إسقاط 57 طائرة مسيرة من أصل 104 أطلقتها روسيا خلال الليل، في تصعيد جديد على جبهات القتال.

واستهدف الهجوم، وفقًا للجيش الأوكراني، مناطق دنيبروبتروفسك وسومي وإيفانو-فرانكيفسك وكييف، حيث أُلحقت أضرار بالبنية التحتية ومبانٍ سكنية دون تسجيل إصابات بشرية وفق التقارير الأولية.

وأضافت القوات الأوكرانية أن 39 مسيرة "ضلت طريقها"، مما يعكس استخدام أوكرانيا لتقنيات الحرب الإلكترونية لإعادة توجيه الطائرات الروسية بعيدًا عن أهدافها.

في المقابل، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 32 طائرة مسيرة أوكرانية فوق خمس مقاطعات روسية، مشيرةً إلى أن نصفها تقريبًا تم إسقاطه في مقاطعة فورونيج القريبة من الحدود الأوكرانية، بينما تم التعامل مع البقية في مناطق مجاورة.