كولومبيا تُخصص طائرة رئاسية للمرحلين من الولايات المتحدة

وكالات

أمر الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، باستخدام طائرته الرئاسية لمساعدة المهاجرين و"العودة الكريمة" لهم، بعد رفضه قبول طائرات عسكرية أمريكية تقل المرحلين من الولايات المتحدة.

وأوضحت الرئاسة الكولومبية في بيان: "خصصت الحكومة الكولومبية، بقيادة الرئيس جوستافو بيترو، طائرة رئاسية لتسهيل العودة الكريمة للمواطنين الذين كان من المقرر أن يصلوا إلى البلاد هذا الصباح في رحلات الترحيل".

وأضافت: "يأتي هذا الإجراء استجابة لالتزام الحكومة بضمان ظروف لائقة للمهاجرين"، وفقا لروسيا اليوم.

يأتي هذا الإعلان وسط جدل في العديد من دول أمريكا اللاتينية بشأن عمليات الترحيل كجزء من سياسة الهجرة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزمه فرض عقوبات على كولومبيا، وذلك بعد أن رفض الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو السماح لهبوط رحلتين لإعادة المهاجرين من الولايات المتحدة، واللتين كانتا تحملان عددا من المهاجرين غير الشرعيين.

هذا وأعلنت الحكومة الكولومبية عن عقد جمعية استثنائية لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، برئاسة هندوراس، والتي ستعقد في 30 يناير وستركز على التعاون في مجال الهجرة وحماية حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين بلدان أمريكا اللاتينية.