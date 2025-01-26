كولومبيا: الرئيس بيترو خصًّص طائرته الرئاسية لإعادة مواطنيه "بكرامة" من أمريكا

وكالات

قالت مؤسسة الرئاسة الكولومبية في بيان، اليوم الأحد، إن الرئيس جوستافو بيترو قرر تخصيص الطائرة الرئاسية لعودة مواطنيه بكرامة من الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستفرض حظرا على استقبال الكولومبيين وستلغي تأشيرات مسؤولي الحكومة الكولومبية، مشيرا إلى أن رفض كولومبيا لرحلات ترحيل المهاجرين تعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر.

وأوضح ترامب، أن إدارته ستفرض عقوبات مصرفية ومالية عاجلة على كولومبيا، مضيفا "سنفرض رسوما جمركية طارئة بنسبة 25% على كل البضائع الواردة من كولومبيا وسنزيدها إلى 50% خلال أسبوع".

‌‏وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، إن بلاده ستمنع استقبال طائرات تقل مهاجرين من أمريكا الشمالية.

جاء إعلان بيترو في منشورين على موقع "اكس"، أحدهما تضمن مقطع فيديو لمهاجرين تم ترحيلهم إلى البرازيل وهم يمشون على مدرج طائرات وأيديهم وأقدامهم مقيدة.

وأضاف بيترو: "المهاجر ليس مجرما ويجب معاملته بالكرامة التي يستحقها الإنسان... لهذا السبب قمت بإعادة الطائرات العسكرية الأمريكية التي كانت تقل مهاجرين كولومبيين".

ولم ترد الحكومة الأمريكية على الفور على طلب للتعليق من وكالة أسوشيتد برس فيما يتعلق بالطائرات والبروتوكولات المستخدمة في عمليات الترحيل إلى كولومبيا.

وأضاف بيترو أن بلاده ستستقبل الكولومبيين في "طائرات مدنية" و"بدون معاملة مثل المجرمين".

وفي إطار سلسلة من الإجراءات للوفاء بوعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية للقضاء على الهجرة غير الشرعية، تستخدم حكومته قوات عسكرية عاملة للمساعدة في تأمين الحدود وتنفيذ عمليات الترحيل.

وقد هبطت طائرتا شحن من طراز "سي-17" تابعتان للقوات الجوية تحملان مهاجرين تم إجلاؤهم من الولايات المتحدة في وقت مبكر من أمس الأول الجمعة في جواتيمالا، وفي اليوم نفسه، استقبلت هندوراس رحلتي ترحيل تقلان 193 شخصا.