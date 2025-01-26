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أول تعليق رسمي من الأردن على خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين

05:46 م الأحد 26 يناير 2025

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

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وكالات

علق نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية أيمن الصفدي على خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين إلى الدول المجاورة "مصر والأردن".

وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي، "إن ثوابت الأردن واضحة وتثبيت الفلسطينيين على أرضهم ثابت أردني لم ولن يتغير"، موضحا أن رفض الأردن للتهجير ثابت لا يتغير وضروري لتحقيق الاستقرار والسلام الذي نريده جميعا.

وأضاف رئيس الوزراء "أن حل القضية الفلسطينية في فلسطين و"الأردن للاردنيين وفلسطين للفلسطينيين".

وتابع الصفدي، أن الأردن مستمر بتوجيهات ملكية بإدخال أكبر قدر من المساعدات إلى غزة، مؤكدا أن الأردن يتطلع إلى العمل مع الإدارة الأميركية لتحقيق السلام في المنطقة.

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