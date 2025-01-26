إعلام عبري: ويتكوف يصل إسرائيل الأربعاء لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

وكالات

قالت القناة 13 العبرية، اليوم الأحد، إن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف يصل إلى إسرائيل الأربعاء لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

من جانبه، قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة في بيان، إنه رغم تنفيذ المقاومة لبنود الاتفاق وتسليم المجندات الأربع إلا أن الاحتلال واصل سياسة المماطلة والتلكؤ ورفض الالتزام بتعهداته.

وأكد الإعلام الحكومي بغزة، أن تنصل الاحتلال الإسرائيلي الواضح من الاتفاق يعكس الوجه الحقيقي لسياساته القائمة على الاستعلاء وانعدام المصداقية، كما أنه استهتار بالجهود المبذولة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني المنتظر فتح الممر الإنساني في محور نتساريم.

وأشار الإعلام الحكومي بغزة، إلى أن استمرار إغلاق الاحتلال لمحور نتساريم يفاقم الوضع الإنساني المتدهور في القطاع، مشددا على أن سلوك الاحتلال لا يمكن وصفه إلا بأنه جريمة إنسانية متعمدة تهدف إلى زيادة معاناة الفلسطينيين امتدادا لحرب الإبادة الجماعية.

وحمّل الإعلام الحكومي، الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن التداعيات الإنسانية الخطيرة الناتجة عن تعنته ورفضه الالتزام بالاتفاقيات، مطالبا نطالب الوسطاء والأطراف الدولية والإقليمية الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بالضغط الفوري على الاحتلال لإجباره على احترام تعهداته.