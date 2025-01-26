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الحكومة بغزة: تصريحات نقل فلسطينيين لدول مجاورة تتماهى مع خطط الاحتلال

04:26 م الأحد 26 يناير 2025

تهجير اهل غزة

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وكالات

عبّرت الحكومة في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن إدانتها تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نقل مواطنين من القطاع لدول مجاورة والتي تتماهى مع خطط الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من اليوم، دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الدول العربية والإسلامية وخاصة مصر والأردن إلى التأكيد على مواقفهم الثابتة برفض تهجير وترحيل الفلسطينيين.

وأكدت الحركة أن الشعب الفلسطيني، الذي صمد أمام أبشع عمليات الإبادة ورفض الاستسلام للتهجير، يرفض قطعيًا أي مخططات لترحيله وتهجيره من أرضه.

وقالت حماس "ندعو الإدارة الأمريكية للتوقف عن هذه الأطروحات التي تتماهى مع المخططات الإسرائيلية وتتصادم مع حقوق شعبنا".

وتأتي تصريحات حماس، بعد تقديم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحًا يدعو فيه لتطهير قطاع غزة من خلال تهجير سكانه إلى مصر والأردن، قائلًا إنه يريد من البلدين استقبال الفلسطينيين من القطاع "المدمر" لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.

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