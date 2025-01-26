"الجاي أغلى".. الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني تثير تكهنات رواد التواصل الاجتماعي

وكالات

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع التدوينة التي نشرتها الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والتي أثارت تكهنات حول ابنتها الأميرة إيمان وزوجها.

ونشرت الملكة رانيا، قبل يومين، على صفحتها بمنصة "انستجرام"، صورة لشخصين يقفان تحت غروب الشمس، قائلة "الاثنين غاليين على قلبي، بس الجاي أغلى.. الله يتمم على خير".

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ونسب نشطاء التواصل الاجتماعي الصورة إلى ابنتها الأميرة إيمان، وزوجها جميل ألكساندر.

أعلنت الملكة رانيا العبدالله ملكة الأردن عن حمل أبنتها الأميرة إيمان من خلال منشور عبر حسابها في أنستقرام حيث نشرت الملكة صورة للأميرة إيمان وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس على شاطئ البحر وعلقت عليها:

"الاثنين غاليين على قلبي بس الي جاي أغلى.. الله يتمم على خير".



Queen Rania Al… pic.twitter.com/bIyXGuVv8T — ROYAL ⚜️ رويال | WJD (@calm_933) January 24, 2025

وقالت قناة المملكة الأردنية الرسمية في تعليق، "الملكة رانيا تنشر في حسابها على منصات التواصل الاجتماعي صورة للأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وزوجها تشير إلى أنهما ينتظران مولودهما الأول".

وأقيم حفل زفاف الأميرة إيمان على الشاب الفنزويلي ذي الأصول اليونانية جميل ألكسندر، في مارس 2023، وعقد القران في قصر "بيت الأردن" مقر إقامة الملك.

الملكة رانيا

تعلن عن حمل أبنتها الأميرة إيمان ♥️#الأردن pic.twitter.com/Bs4PEGoyDE — رأفت الزعبي (@7PRrKeS07WXEUtk) January 24, 2025

وتأتي هذه الأنباء بعد نحو 5 أشهر من إعلان الديوان الملكي الأردني، ولادة الأميرة إيمان ابنة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله والأميرة رجوة الحسين في أغسطس 2024.