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"الجاي أغلى".. الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني تثير تكهنات رواد التواصل الاجتماعي

03:41 م الأحد 26 يناير 2025

الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني

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وكالات

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع التدوينة التي نشرتها الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والتي أثارت تكهنات حول ابنتها الأميرة إيمان وزوجها.

ونشرت الملكة رانيا، قبل يومين، على صفحتها بمنصة "انستجرام"، صورة لشخصين يقفان تحت غروب الشمس، قائلة "الاثنين غاليين على قلبي، بس الجاي أغلى.. الله يتمم على خير".

ونسب نشطاء التواصل الاجتماعي الصورة إلى ابنتها الأميرة إيمان، وزوجها جميل ألكساندر.

وقالت قناة المملكة الأردنية الرسمية في تعليق، "الملكة رانيا تنشر في حسابها على منصات التواصل الاجتماعي صورة للأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وزوجها تشير إلى أنهما ينتظران مولودهما الأول".

وأقيم حفل زفاف الأميرة إيمان على الشاب الفنزويلي ذي الأصول اليونانية جميل ألكسندر، في مارس 2023، وعقد القران في قصر "بيت الأردن" مقر إقامة الملك.

وتأتي هذه الأنباء بعد نحو 5 أشهر من إعلان الديوان الملكي الأردني، ولادة الأميرة إيمان ابنة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله والأميرة رجوة الحسين في أغسطس 2024.

الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني مواقع التواصل الاجتماعي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين
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