سرايا القدس: سيتم تسليم الأسيرة أربيل يهود وفق ما تم الاتفاق عليه

وكالات

قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، إن الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود تم أسرها مع زميلها على يد وحدة مشتركة من مقاوميهما.

وأكدا أنه سيتم تسليم الأسيرة أربيل يهود وفق ما يتم الاتفاق عليه بين المفاوضين والوسطاء.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الأحد، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، أن محور نتساريم الذي يقسم قطاع غزة إلى جزءين شمالاً وجنوباً لا يزال مغلقًا.

#عاجل ‼️إعلان عاجل إلى سكان قطاع غزة

🔴في ضوء خرق اتفاق وقف إطلاق النار من قبل حماس وبهدف منع الاحتكاكات وسوء الفهم:

⭕️كافة التعليمات القائمة لا تزال سارية المفعول وبالأخص حظر الاقتراب إلى محور نتساريم حتى الإعلان عن فتحه

⭕️محور نتساريم لن يفتح للانتقال حتى تسوية تحرير المواطنة… pic.twitter.com/otHYwapCtI — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 25, 2025

وأضاف في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن "نتساريم لن يفتح للانتقال حتى الإفراج عن الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود".

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسؤول في حركة حماس، أمس السبت، أن الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود على قيد الحياة، وسيتم الإفراج عنها السبت المقبل.

تعود وقائع القضية رقم 17326 لسنة 2024 جنايات مركز البداري إلى ورود معلومات للرائد هشام محي الدين عبد المالك، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بتورط "عبد الحفيظ . ع . ع" (35 عامًا)، مدير مبيعات بشركة للتصدير والاستيراد، و"وليد . ا . ي" و"أشرف . م . ع" و"أحمد . ع . أ" (36 عامًا)، و"سلام . ع . س" و"فؤاد . ن . أ" (خارج البلاد) في تشكيل عصابي للتصدير والاتجار في المواد المخدرة.

وأشارت تحريات المقدم هيثم عدلي السيد، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إلى قيام المتهمين من الأول إلى الخامس بإعداد كمية كبيرة من عقار "الكبتاجون" المخدر، حيث قاموا بتفريغ جزء من ثمار الرمان ووضع الأقراص المخدرة بداخلها تمهيدًا لتصديرها إلى المملكة العربية السعودية.

وقام المتهم السادس بنقل المواد المخدرة باستخدام سيارة نقل عبر ميناء سفاجا البحري، وتم القبض عليه وبحوزته المواد المخدرة في ميناء ضباء بالمملكة العربية السعودية.