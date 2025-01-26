المنسقة الأممية وقائد يونيفيل: الظروف غير مهيأة لعودة آمنة للمواطنين بلبنان

وكالات

قالت المنسقة الأممية جينين هينيس بلاسخارت وقائد قوات حفظ الأمن المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أرولدو لازارو، إن المهل الزمنية التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لم يتم الالتزام بها.

وأضافا أن "الظروف غير مهيأة" لعودة آمنة للمواطنين إلى قراهم على طول الخط الأزرق، مشيرين إلى أن الفصل الأخير من النزاع يتم عبر التزام الطرفين وتنفيذ القرار الأممي رقم 1701.

ويأتي هذا الحديث، بعد رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من الجنوب اللبناني، وإطلاقه النار على المواطنين اللبنانيين أثناء عودتهم إلى منازلهم في مناطق الجنوب ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين وإصابة العشرات.

وكان من المقرر أن تنسحب قوات جيش الاحتلال من الجنوب اللبناني، اليوم الأحد، وفقًا لاتفاق هدنة الـ60 يومًا بين إسرائيل وحزب الله.