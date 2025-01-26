انتهاء مهلة الـ60 يوما.. سكان قرى جنوب لبنان يحتشدون في محاولة للعودة إلى منازلهم

وكالات

احتشد عددا من سكان جنوب لبنان في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عند مداخل قراهم في محاولة منهم للعودة إلى منازلهم، تزامنا مع انتهاء مهلة الـ60 يوما المنصوص عليها باتفاق وقف النار، وفقا لروسيا اليوم.

وتوافد أهالي بلدات شقرا، حولا، عيترون، بليدا، مارون الراس، الخيام، والناقورة وعدد من القرى الحدودية جنوب لبنان إلى مداخل هذه القرى والبلدات في محاولة للدخول إليها.

وانتهت فجر اليوم عند الساعة الرابعة بتوقيت بيروت مهلة الـ60 يوما للانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، بحسب ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان واسرائيل.

لكن الجيش الإسرائيلي أصدر تحذيرا للسكان صباح اليوم الأحد، بعدم العودة، وذلك بعدما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو، يوم الجمعة، نيته عدم سحب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما.

وجاء في بيان ديوان نتنياهو: "نظرا لعدم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بالكامل – ستستمر عملية الانسحاب التدريجي إلى ما بعد 60 يوما".

وأكد البيان أن عملية الانسحاب التدريجي من لبنان ستتواصل بالتنسيق الكامل مع الإدارة الأمريكية.

وكانت قيادة الجيش اللبناني أصدرت بيانا رسميا بوقت سابق دعت فيه المواطنين إلى التريث في العودة إلى المناطق الحدودية الجنوبية.

وشددت قيادة الجيش على أهمية تحلي المواطنين بالمسؤولية وضرورة الالتزام بتوجيهاتها وإرشادات الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة، وذلك حفاظا على سلامتهم.