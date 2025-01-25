القتال بالسودان يتسبب في اندلاع النيران بأكبر مصفاة للنفط

دبي - (أ ب)

تسبب القتال حول أكبر مصفاة للنفط في السودان إلى اشتعال النيران في المجمع المترامي الأطراف، حسبما أظهرت بيانات أقمار صناعية حللتها وكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم السبت، مما أدى إلى انبعاث دخان أسود كثيف ملوث فوق العاصمة الخرطوم.

وأعلنت القوات التابعة لرئيس مجلس السيادة السوداني، وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في وقت لاحق أنها استعادت السيطرة على المصفاة المملوكة للحكومة السودانية والتي تديرها مؤسسة البترول الوطنية الصينية الحكومية، وتمثل المنشأة جائزة طال انتظارها للجيش في حربه مع قوات الدعم السريع.

ولم يتوقف القتال رغم محاولات الوساطة الدولية وأساليب الضغط، بما في ذلك تقييم أمريكي أفاد بأن قوات الدعم السريع ترتكب أعمال إبادة جماعية.

وتقع مصفاة الجيلي على بعد نحو 60 كيلومترا شمال الخرطوم.

وقال الجيش السوداني في بيان إن "هذا السلوك البغيض يكشف مدى إجرام وانحطاط هذه الميليشيا ويزيد عزمنا على ملاحقتها في كل مكان حتى نحرر كل شبر من رجسهم".

وقال العميد نبيل عبد الله المتحدث باسم الجيش السوداني في تصريح لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب)، إنهم سيطروا على المصفاة.

وذكر الجيش أيضا أنه كسر حصارا ظل مفروضا لشهور على مقر سلاح الإشارة شمالي الخرطوم.

وجاء في بيان لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن الأمين العام "يتابع بقلق بالغ التصعيد الأخير في القتال في السودان"، وذكر تحديدا الهجوم على مصفاة النفط.

وأضاف البيان: "يحث الأمين العام الأطراف على الإحجام عن جميع الأفعال التي قد تكون لها تبعات خطيرة على السودان والمنطقة، بما في ذلك التداعيات الخطيرة الاقتصادية والبيئية".

وكانت المصفاة قد تعرضت لهجمات سابقة حيث أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها عليها منذ أبريل 2023، وكانت قواتها تحرسها، وذكرت وسائل إعلام سودانية محلية أن قوات الدعم السريع أقامت حقول ألغام أرضية حول المصفاة لإبطاء أي تقدم.

لكن المنشأة، القادرة على تكرير 100 ألف برميل من النفط يوميا، ظلت سليمة إلى حد كبير حتى أول أمس الخميس.

وأظهرت بيانات من أقمار اصطناعية تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) تتعقب حرائق الغابات في جميع أنحاء العالم أن هجوما وقع يوم الخميس في حقل النفط مما أدى إلى إشعال حرائق في كل أنحاء المجمع.

وفي بيان أمس الأول الخميس، قال الجيش السوداني إن قوات الدعم السريع مسؤولة عن حريق المصفاة.