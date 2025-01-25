رئيس وزراء سلوفاكيا يتهم دولا أجنبية بالتدخل في شؤون بلاده

براتيسلافا - (د ب أ)

اتهم رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو اليوم السبت، دولا أجنبية بالتدخل في الشؤون الداخلية لسلوفاكيا وهدد بطرد أشخاص من البلاد، بعد يوم من احتجاجات ضخمة ضد حكومته.

ووجه فيكو انتقاداته إلى المنظمات غير الحكومية، التي يعتقد أنها مدعومة من قبل الممولين الأجانب، وادعى أن هناك "مُوجهين" من الخارج يعملون على تقويض الدولة.

وهدد فيكو، الذي نجا من محاولة اغتيال في مايو الماضي، باتخاذ إجراءات مضادة قائلا: "إن مهمة أجهزة الاستخبارات هي إعداد قائمة بالأشخاص الذين سيتم طردهم من البلاد".

ومساء الجمعة، نزل عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع في ما يقرب من 30 مدينة للمطالبة باستقالة فيكو، واتهموا فيكو بأنه موال لروسيا ووضع سلوفاكيا على مسار استبدادي متزايد.