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لاستقبال الأسرى المُبعدين.. وفد من حماس يتوجّه إلى القاهرة

05:26 م السبت 25 يناير 2025

عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس

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وكالات

أعلن الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، أن وفد من الحركة سيتوجه إلى القاهرة للقاء مسؤولين مصريين وسيكون في استقبال الأسرى المبعدين خارج الأراضي الفلسطينية.

وأفرجت إسرائيل عن 200 أسيرًا فلسطينيًا، اليوم السبت، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وصل منهم 70 أسيرًا إلى مصر عبر معبر رفح، وفق ما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية.

ووفقًا للاتفاق، سيمكث الأسرى الفلسطينيون المقرر إبعادهم في القاهرة نحو أسبوع قبل الانتقال إلى أماكن أخرى.

وسلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، 4 مجندات إسرائيليات أسيرات إلى هيئة الصليب الأحمر الدولي، في إطار الدفعة الثانية من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى.

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