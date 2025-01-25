حزب الله يدين قيام واشنطن بإعادة إدراج الحوثيين على لائحة الإرهاب

بيروت - (د ب أ)

أدان حزب الله اللبناني، في بيان اليوم السبت، قيام الإدارة الأمريكية الجديدة بإعادة إدراج حركة أنصار الله (الحوثيون) على لائحة الإرهاب، معتبراً أن الحكومات الأمريكيّة المتعاقبة هي أولى بالإدراج على لوائح ‏الإرهاب.

وشجب حزب الله في بيانه "قيام الإدارة الأمريكية الجديدة بإعادة إدراج حركة أنصار الله ضمن ‏ما يسمى ‏‏(لوائح الإرهاب الأمريكية)"، ونعتبره تصنيفًا ظالما واعتداء مباشرا على ‏الشعب اليمني ‏المظلوم الذي عانى ولا يزال يعاني من الحصار والإرهاب والعدوان ‏الأمريكي المتواصل على ‏أرضه ومقدّراته منذ سنين مضت".

واعتبر حزب الله أن "الإدارات الأمريكية المتعاقبة التي مارست وما زالت تمارس ‏الإرهاب ضد ‏شعوب أمتنا وتدعم الكيان الصهيوني واعتداءاته الإرهابية وحروبه ‏الإجراميّة البشعة خصوصًا ‏في لبنان وفلسطين هي أولى بالإدراج على لوائح ‏الإرهاب".

‏وقال البيان "إن هذا القرار الأمريكي المجحف الذي يأتي في سياق دعم الكيان الإسرائيلي المتهالك، لن يثني ‏اليمن الشريف عن مواصلة دعمه ‏للشعب الفلسطيني في قضيّته المحقّة ولن يبدّل من ‏قناعاته وعزيمته لمواجهة ‏الأطماع الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة".‏

وكان البيت الأبيض قد أعلن الأربعاء الماضي عن قرار إدراج جماعة أنصار الله (الحوثيون) على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".