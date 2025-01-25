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"شكرا على الطعام والشراب".. مشاهد من عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات اليوم

05:01 م السبت 25 يناير 2025

مشاهد من عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات اليوم

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وكالات

نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، مشاهد من عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات الأربع ضمن المرحلة الثانية من عملية تبادل الأسرى مع الاحتلال في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأظهرت المقاطع عملية التوقيع على "قرار الإفراج عن أسير" للأسيرات الأربع، وكذلك تقديم هدايا تذكارية تتضمن قلادة صغيرة بعلم فلسطين، قبل تسليمهن إلى الصليب الأحمر الدولي.

وتحدثت الأسيرات الأربع، ووجهن الشكر لكتائب القسام على الحسن المعاملة وكذلك تقديم الطعام والشراب والملابس: "شكرا للشباب اللي كانوا يديروا بالهم علينا من القصف.. إن شاء الله يكون يوم سعيد وأحسن يوم".

وظهر مدنيون فلسطينيون إلى جانب عناصر الشرطة خلال اصطفافهم على جانبي الطريق يؤدون التحية العسكرية لعناصر القسام خلال مرورهم.

كتائب القسام الأسيرات الإسرائيليات حركة حماس عملية تبادل الأسرى
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"شكرا على الطعام والشراب".. مشاهد من عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات اليوم
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