أول تعليق من حماس على مشاهد تسليم الأسيرات الإسرائيليات



وكالات

قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، إن تفاصيل تسليم المقاومة للأسيرات الإسرائيليات المجندات تحكي إبداع مقاومة وترسّخ نموذج عِزَّة وكبرياء.

وأضاف القانوع، خلال بيان له، اليوم السبت، أن هذه المشاهد تبعث برسائل عميقة ذات دلالات إستراتيجية لحكومة الاحتلال الفاشية وجيشها المجرم.

ولفت إلى أن احتشاد جماهير شعب غزة لمواكبة عملية التسليم بقيادة المقاومة هو تجسيد للتلاحم الشعبي معها، موضحًا أن الحركة تنتظر انسحاب الاحتلال وفق بنود الاتفاق، وبدء عودة النازحين إلى أراضيهم وبيوتهم.

وأكد وقوف فصائل المقاومة مع الشعب العظيم في هذه اللحظات التاريخية، داعيًا إلى حشد كل الإمكانيات، عربيا وإسلاميا ودوليا، لإغاثة الشعب الفلسطيني وتضميد جراحهم والانتصار لحقوقهم.

وشهدت عملية تسليم حماس لأربع أسيرات مجندات إسرائيليات في قطاع غزة، السبت، مشاهد لافتة، أبرزها وجود العديد من عناصر قوات النخبة في المقاومة، بكثافة في منطقة التسليم وهو يحملون سلاح التافور الخاص بالنخبة الإسرائيلية، المشهد الذي أكد على عدم نجاح الهدف الأول، الذي أعلنته إسرائيل بعد هجوم السابع من أكتوبر، وهو القضاء على الحركة الفلسطينية.