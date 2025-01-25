حماس تكشف مصير الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود

وكالات

كشفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، مصير الأسيرة الإسرائيلية لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة أربيل يهود.

وقال مصدر قيادي الحركة في تصريح لقناة (الجزيرة) القطرية، إنهم "أبلغوا الوسطاء أن أربيل يهود على قيد الحياة، وسيتم الإفراج عنها السبت المقبل".

ومن جانبه، قال مصدر مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي إن "أربيل يهود أسيرة لدى سرايا القدس بصفتها عسكرية"، لافتًا إلى أنها عسكرية مدربة في برنامج الفضاء التابع للجيش الإسرائيلي.

وتابع "سيتم الإفراج عن أربيل يهود ضمن شروط صفقة التبادل المتفق عليها." محملًا الحكومة الإسرائيلية مسؤولية أي عرقلة لشروط الصفقة.

وجاء هذا بعدما أصدر مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بيان قال فيه، إنهم "لن يسمحوا بعودة سكان غزة إلى مناطق الشمال "حتى يتم ترتيب الإفراج عن الأسيرة أربيل يهود".

وزعم البيان أن "حماس أخلت بالاتفاق حيث كان من المفترض أن تشمل عملية التبادل اليوم ثلاث مجندات، إلى جانب أسيرة مدنية تُدعى أربيل يهود، وهي الأنثى الوحيدة من المدنيين المحتجزين في غزة".