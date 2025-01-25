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مشاهد من تسليم الدفعة الثانية من الأسيرات الإسرائيليات بغزة

01:28 م السبت 25 يناير 2025
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    الأسيرات الإسرائيليات بغزة (1)
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    الأسيرات الإسرائيليات بغزة (4)
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    الأسيرات الإسرائيليات بغزة (3)
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القاهرة- مصراوي:

نشرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صور من تسليم الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ضمن المرحلة الأولى من "صفقة طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى.

كتائب القسام

كما حركة "حماس" صور من استعدادات كتائب القسام لتسليم الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ضمن المرحلة الأولى من "صفقة طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى.

كتائب القسام

وسلمت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الآن المجندات الإسرائيليات الأربعة المفرج عنهن في الدفعة الثانية من عملية تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

كتائب القسام

ووجهت الأسيرات الإسرائيليات المفرج عنهم، اليوم السبت، ضمن المرحلة الثانية من صفقة التبادل مع حماس، التحية لكتائب القسام والشعب الغزاوي على المنصة قبل تسليمهن للصليب الأحمر الدولي.

كتائب القسام

وتسلمت فرق الصليب الأحمر، الأسيرات الإسرائيليات الأربع من حماس، ضمن الاتفاق المبرم بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

كتائب القسام

وانتشرت عناصر المقاومة بميدان فلسطين وسط غزة قبل بدء تسليم الأسيرات الإسرائيليات.

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