نتنياهو يهدد بمنع عودة سكان الشمال بسبب الأسيرة أربيل يهود

وكالات

‌‏قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لن يسمح بعودة سكان غزة إلى شمال القطاع حتى يتم الترتيب للإفراج عن المواطنة أربيل يهود التي كان من المفترض أن يطلق سراحها اليوم.

وأضاف مكتب نتنياهو، "حكومة إسرائيل ملتزمة بإعادة جميع الأسرى".

ويشار إلى أنَّ أربيل يهود تعدّ من بين الأسرى المدنيين المحتجزين في غزة، وباعتبارها امرأة مدنية، فقد زعمت إسرائيل أنها من المفترض أن تكون ضمن الدفعة التالية التي سيتم إطلاق سراحها، ولكن يُعتقد أنها أسيرة لدى جماعة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وليس حماس .

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد تسلم اليوم السبت، المجندات الإسرائيليات المفرج عنهنَّ وهم: كارينا أريف، دانييلا جلبوع، نعمة ليفي، وليري ألباج وهم الآن في أيدي قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وفي السياق، أشار مسؤولون عسكريون إلى أنَّ المجندات الثلاثة المفرج عنهن كارينا أريف ودانييلا جلبوع ونعمة ليفي وليري ألباج في حالة بدنية جيدة.