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موقع واللا: مشاهد الإفراج عن الأسيرات هزت كل إسرائيل

12:46 م السبت 25 يناير 2025

عملية تبادل الأسيرات

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وكالات

قال موقع واللا العبري إن "مشاهد عملية تبادل الأسيرات الأربع من غزة هي عرض صادم هز كل إسرائيل".

بدورها، أكدت القناة 13 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد مناقشة حول كيفية التعامل مع ما وصفت بـ "انتهاكات حماس".

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وسلمت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الآن المجندات الإسرائيليات الأربعة المفرج عنهن في الدفعة الثانية من عملية تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

ووجهت الأسيرات الإسرائيليات المفرج عنهم، اليوم السبت، ضمن المرحلة الثانية من صفقة التبادل مع حماس، التحية لكتائب القسام والشعب الغزاوي على المنصة قبل تسليمهن للصليب الأحمر الدولي.

وتسلمت فرق الصليب الأحمر، الأسيرات الإسرائيليات الأربع من حماس، ضمن الاتفاق المبرم بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وانتشرت عناصر المقاومة بميدان فلسطين وسط غزة قبل بدء تسليم الأسيرات الإسرائيليات.

عملية تبادل الأسيرات إسرائيل نتنياهو حماس
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