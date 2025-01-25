موقع واللا: مشاهد الإفراج عن الأسيرات هزت كل إسرائيل

وكالات

قال موقع واللا العبري إن "مشاهد عملية تبادل الأسيرات الأربع من غزة هي عرض صادم هز كل إسرائيل".

بدورها، أكدت القناة 13 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد مناقشة حول كيفية التعامل مع ما وصفت بـ "انتهاكات حماس".

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وسلمت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الآن المجندات الإسرائيليات الأربعة المفرج عنهن في الدفعة الثانية من عملية تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

ووجهت الأسيرات الإسرائيليات المفرج عنهم، اليوم السبت، ضمن المرحلة الثانية من صفقة التبادل مع حماس، التحية لكتائب القسام والشعب الغزاوي على المنصة قبل تسليمهن للصليب الأحمر الدولي.

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كتــائب القســام تسلم الأسيرات المجندات بالزي العسكري للصليب الأحمر في ميدان فلسطين بمدينة غزة. pic.twitter.com/y2SN7dGm3V — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 25, 2025

وتسلمت فرق الصليب الأحمر، الأسيرات الإسرائيليات الأربع من حماس، ضمن الاتفاق المبرم بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وانتشرت عناصر المقاومة بميدان فلسطين وسط غزة قبل بدء تسليم الأسيرات الإسرائيليات.