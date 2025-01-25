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رويترز: فريق الصليب الأحمر بغزة في طريقه لاستلام الأسيرات الإسرائيليات

10:34 ص السبت 25 يناير 2025

الأسيرات الإسرائيليات

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وكالات

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول قوله إن فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة في طريقه لاستلام الأسيرات الإسرائيليات من حركة حماس.

وكانت كتائب القسام أعلنت أنها ستفرج اليوم السبت عن 4 مجندات إسرائيليات.

وقال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام في بيان إن المجندات الإسرائيليات اللواتي سيفرج عنهن ضمن الجزء الثاني من اتفاق وقف إطلاق النار هنّ كارينا أرئيف ودانييل جلبوع ونعمة ليفي وليري إلباج.


الأسيرات الإسرائيليات فريق الصليب الأحمر غزة
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