رويترز: فريق الصليب الأحمر بغزة في طريقه لاستلام الأسيرات الإسرائيليات
10:34 ص السبت 25 يناير 2025
وكالات
نقلت وكالة رويترز عن مسؤول قوله إن فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة في طريقه لاستلام الأسيرات الإسرائيليات من حركة حماس.
وكانت كتائب القسام أعلنت أنها ستفرج اليوم السبت عن 4 مجندات إسرائيليات.
وقال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام في بيان إن المجندات الإسرائيليات اللواتي سيفرج عنهن ضمن الجزء الثاني من اتفاق وقف إطلاق النار هنّ كارينا أرئيف ودانييل جلبوع ونعمة ليفي وليري إلباج.
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